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القرقوري: العماري الإعلامي رقم 1 في بث الإشاعات من أنفاق حماس.. إلى صور بورقيبة في قصر قرطاج

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة الياس القرقوري ان محاولات بعض الاعلاميين لنشر الفزاعات والاشاعات قد انطلقت كالعادة.
وأضاف القرقوري " الإعلامي لطفي العماري الإعلامي رقم 1 في بث الإشاعات ونشر الفزاعات من أنفاق حماس.. إلى صور بورقيبة في قصر قرطاج".
وتابع القرقوري " العماري يستغل الكذب لمواصلة عداءه للثورة وخدمة الثورة المضادة في حين تصدقه بعض الاطراف غير القادرة على التمييز".
متابعا الياس القرقوري " ما يحدث ليس مجرد زلة لسان ولكنها سياسة ممنهجة في ظل أوضاع مرتبكة يستغلها لطفي العماري لمزيد تازيم الوضع في البلاد عبر نشر الاكاذيب".



  
  
     
  

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