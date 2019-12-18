القرقوري: العماري الإعلامي رقم 1 في بث الإشاعات من أنفاق حماس.. إلى صور بورقيبة في قصر قرطاج

Mercredi 18 Decembre 2019



باب نات

- قال مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة الياس القرقوري ان محاولات بعض الاعلاميين لنشر الفزاعات والاشاعات قد انطلقت كالعادة.وأضاف القرقوري " الإعلامي لطفي العماري الإعلامي رقم 1 في بث الإشاعات ونشر الفزاعات من أنفاق حماس.. إلى صور بورقيبة في قصر قرطاج".وتابع القرقوري " العماري يستغل الكذب لمواصلة عداءه للثورة وخدمة الثورة المضادة في حين تصدقه بعض الاطراف غير القادرة على التمييز".متابعا الياس القرقوري " ما يحدث ليس مجرد زلة لسان ولكنها سياسة ممنهجة في ظل أوضاع مرتبكة يستغلها لطفي العماري لمزيد تازيم الوضع في البلاد عبر نشر الاكاذيب".