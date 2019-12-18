الBBC عربية: وزير تونسي نصح الشباب التونسي بعدم الهجرة ثم قرر الاستقالة والهجرة لكندا

Mercredi 18 Decembre 2019



باب نات

- تطرقت الثلاثاء 17 ديسمبر، قناة BBC في فقرة BBC trending لاستقالة وزير التعليم العالي سليم خلبوس لتولي منصب المدير التنفيذي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بكندا.ونقلت القناة ردود الافعال على استقالة وزير التعليم العالي باعتبار أن الوزير سبق له أن تحدث عن استرتيجية وطنية للتصدي لهجرة الأدمغة وأشارت الي أن الوزير الذي نصح الشباب بعدم الهجرة هو الذي هاجر.