Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Sirt El Hobb  

الBBC عربية: وزير تونسي نصح الشباب التونسي بعدم الهجرة ثم قرر الاستقالة والهجرة لكندا

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - تطرقت الثلاثاء 17 ديسمبر، قناة BBC في فقرة BBC trending لاستقالة وزير التعليم العالي سليم خلبوس لتولي منصب المدير التنفيذي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بكندا.
ونقلت القناة ردود الافعال على استقالة وزير التعليم العالي باعتبار أن الوزير سبق له أن تحدث عن استرتيجية وطنية للتصدي لهجرة الأدمغة وأشارت الي أن الوزير الذي نصح الشباب بعدم الهجرة هو الذي هاجر.




  
  
     
  

rtt-c3e547f5330ddd5f3474678163d0b1b6-2019-12-18 07:46:44






2 de 2 commentaires pour l'article 194569

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 08h 58m |           
Il faudrait noter que seuls les '' cadres nées avant 1956 étaient et sont très attachés à cette terre malgré les opportunités qui se présentaient à l'étranger et les refusaient.
Khalbous ne fait pas partie de cette catégorie ,; donc comme tout autre cadre, il cherche des opportunités !

Mandhouj  (France)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 08h 56m |           
Quand il a déclaré qu'il ne faut pas Partir ailleurs, il n'avait pas de projet de départ 😂😂😂. Maintenant qu'il a été recruté officiellement, il est parti !!! C'est simple à comprendre !!! 😂😂😂



En continu

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 | 21 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:47 12:23 07:26 05:53
17°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 12°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1218°-1120°-1119°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    18926,5

  • (17 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,16252 DT        1$ =2,83346 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 dec)   1025,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576656087|194569 3126|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires