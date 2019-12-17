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تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي الفهري ومريم الدباغ تكشف كيفية اعداد المداخلات لتشويه يوسف الشاهد

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - تداولت الثلاثاء 17 ديسمبر، صفحات الفايسبوك تسريبا لمكالمة هاتفية جمعت الكرونيكور السابقة بقناة الحوار التونسي مريم الدباغ وصاحب القناة سامي الفهري.
وأظهر التسجيل الذي تزامن تسريبه مع تسليم سامي الفهري نفسه للعدالة، كيف كان يتم التنسيق بين الفهري والدباغ لإعداد مداخلات هذه الأخيرة بهدف تشويه وضرب رئيس الحكومة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد.




  
  
     
  

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