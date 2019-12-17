كشفه فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.. القبض على متسول تنكر كمعاق تحيل على المواطنين بالبحيرة والعوينة

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان فريق الطريق العمومي بمنطقة الامن الوطني بالبحيرة من القبض على نفر في العقد الرابع من العمر كان يتحيل على المواطنين ويوهمهم بانه معاق ثم يتسول ويتسلم منهم الاموال ..
وكان منطلق القضية على إثر إنتشار فيديو على صفحات وساءل التواصل الإجتماعي يوثق تعمد رجل في الأربعين من العمر يتمتع بصحة جيدة إمتهان التسول من خلال التحيل على المواطنين و ذلك بعد إيهامهم بأن لديه إعاقة عضوية بجهة العوينة. انطلقت الابحاث والتحريات الأمنية من قبل دورية الصباحيةلفرقة الطريق العمومي لمنطقة ضفاف البحيرة حيث أمكن لهم من الإيقاع به و حجز مبلغ مالي و بعرضه على الناظم إتضح أنه محل منشوري تفتيش.
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ..
وكان منطلق القضية على إثر إنتشار فيديو على صفحات وساءل التواصل الإجتماعي يوثق تعمد رجل في الأربعين من العمر يتمتع بصحة جيدة إمتهان التسول من خلال التحيل على المواطنين و ذلك بعد إيهامهم بأن لديه إعاقة عضوية بجهة العوينة. انطلقت الابحاث والتحريات الأمنية من قبل دورية الصباحيةلفرقة الطريق العمومي لمنطقة ضفاف البحيرة حيث أمكن لهم من الإيقاع به و حجز مبلغ مالي و بعرضه على الناظم إتضح أنه محل منشوري تفتيش.
باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه ..
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Par:sarramba (Tunisia )
Sur: قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية وبتحقيق مطالب المواطنين في إطار الشرعية الدستورية مهما كانت المناورات التي تحاك في الظلام.