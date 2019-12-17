رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مكتب المجلس

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات

- أشرف راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 بقصر باردو، على اجتماع مكتب المجلس.وأكّد رئيس المجلس في البداية الاهمية التي يكتسيها تاريخ 17 ديسمبر الذي يتزامن مع اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة من مدينة سيدي بوزيد .كما ترحّم على أرواح شهداء تونس الأبرار ،مكبرا صمود كل التونسيين والتونسيات ومواصلتهم العمل في سبيل انجاح المسار الانتقالي واستكمال المسيرة على درب تحقيق اهداف الثورة واستحقاقاتها.وافتتح المكتب أشغاله بإقرار تركيبة اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة، داعيا الى استكمال التركيبة المنقوصة للجان التي لم تقدّم بعض الكتل مرشحيها صلبها.كما أقر المكتب تركيبة لجنة التحقيق حول فاجعة عمدون، التي سيتم الاعلان عنها خلال الجلسة العامة ليوم غد الاربعاء 18 ديسمبر 2019 .ثم تداول المكتب بخصوص توزيع أعضاء الكتل في الهيئات البرلمانية الاقليمية والدولية ذات العضوية القارة. وفقا للفصل 163 من النظام الداخلي للمجلس.وأحال المكتب مجموعة من الاسئلة الكتابية الى عدد من أعضاء الحكومة .