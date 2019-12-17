Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  

الحبيب الجملي يلتقي الحبيب الصيد

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي برئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد بدار الضيافة بقرطاج في إطار تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة .


  
  
     
  

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