الحبيب الجملي يلتقي الحبيب الصيد

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - التقى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي برئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد بدار الضيافة بقرطاج في إطار تواصل المشاورات لتشكيل الحكومة .
En continu
- Hier 18:38 مجدي تراوي: سنكافح لانتزاع خامس المونديال
- Hier 18:25 الترجي الرياضي يحرز كاس الجامعة لكرة اليد
- Hier 18:09 سمير عبد الله يستقيل من حركة تحيا تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:07
|14:47
|12:22
|07:26
|05:53
|
18°
|16°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|16°-14
|18°-13
|17°-12
|19°-11
|20°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 95 827) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 535) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 405) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 129) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 887) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 949) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 720) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 130) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 404) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 076) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 171) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 546) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 684) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 675) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 609) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 115) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 149) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 718) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 36 533) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 35 863) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: على قناة تونسنا... برنامج تلفزيوني لتربية الاطفال يروج لعبير موسى كقدوة