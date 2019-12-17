هشام السنوسي: سعيد الجزيري استعاد مقعده في بن عروس بطرق لا أخلاقية باستعمال الابتزاز

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات



Credits shems FM

- جدّد الثلاثاء 17 ديسمبر، عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي استنكاره لعدم اسقاط هيئة الانتخابات لقائمات رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري.وقال السنوسي على هامش لقاء تقييمي حول التغطية الإعلامية لانتخابات 2019 نظمته الهايكا، إن سعيد الجزيري استعاد مقعد بن عروس بطريقة لا أخلاقية.وصرّح السنوسي بأن الجزيري قام بتسجيل مكالمات جمعته برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون وبرئيسة فرع هيئة الانتخابات ببن عروس مشيرا إلى أنه استعمل هذه التسجيلات للابتزاز واستعادة مقعد بن عروس.يذكر أن هيئة الانتخابات كانت أسقطت قائمة حزب الرحمة في بن عروس استنادا إلى تقرير الهايكا الذي تحدّث عن استغلال الجزيري لإذاعة القرآن الكريم خلال الحملة الانتخابية لمدة 67 ساعة للقيام بالاشهار السياسي والترويج لنفسه وحزبه.من جانبه أكّد سعيد الجزيري أن ما جاء في تقرير الهايكا لا أساس له من الصحة وأن هيئة الانتخابات سمحت له بالظهور في إذاعة القرآن الكريم دون الترويج لنفسه مشيرا إلى أن لديه الاثباتات على ذلك قبل أن تنصفه المحكمة الإدارية.