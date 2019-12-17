هشام السنوسي: سعيد الجزيري استعاد مقعده في بن عروس بطرق لا أخلاقية باستعمال الابتزاز

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - جدّد الثلاثاء 17 ديسمبر، عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي استنكاره لعدم اسقاط هيئة الانتخابات لقائمات رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري.
وقال السنوسي على هامش لقاء تقييمي حول التغطية الإعلامية لانتخابات 2019 نظمته الهايكا، إن سعيد الجزيري استعاد مقعد بن عروس بطريقة لا أخلاقية.
وصرّح السنوسي بأن الجزيري قام بتسجيل مكالمات جمعته برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون وبرئيسة فرع هيئة الانتخابات ببن عروس مشيرا إلى أنه استعمل هذه التسجيلات للابتزاز واستعادة مقعد بن عروس.
Credits shems FM
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت أسقطت قائمة حزب الرحمة في بن عروس استنادا إلى تقرير الهايكا الذي تحدّث عن استغلال الجزيري لإذاعة القرآن الكريم خلال الحملة الانتخابية لمدة 67 ساعة للقيام بالاشهار السياسي والترويج لنفسه وحزبه.
من جانبه أكّد سعيد الجزيري أن ما جاء في تقرير الهايكا لا أساس له من الصحة وأن هيئة الانتخابات سمحت له بالظهور في إذاعة القرآن الكريم دون الترويج لنفسه مشيرا إلى أن لديه الاثباتات على ذلك قبل أن تنصفه المحكمة الإدارية.
وقال السنوسي على هامش لقاء تقييمي حول التغطية الإعلامية لانتخابات 2019 نظمته الهايكا، إن سعيد الجزيري استعاد مقعد بن عروس بطريقة لا أخلاقية.
وصرّح السنوسي بأن الجزيري قام بتسجيل مكالمات جمعته برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون وبرئيسة فرع هيئة الانتخابات ببن عروس مشيرا إلى أنه استعمل هذه التسجيلات للابتزاز واستعادة مقعد بن عروس.
Credits shems FM
يذكر أن هيئة الانتخابات كانت أسقطت قائمة حزب الرحمة في بن عروس استنادا إلى تقرير الهايكا الذي تحدّث عن استغلال الجزيري لإذاعة القرآن الكريم خلال الحملة الانتخابية لمدة 67 ساعة للقيام بالاشهار السياسي والترويج لنفسه وحزبه.
من جانبه أكّد سعيد الجزيري أن ما جاء في تقرير الهايكا لا أساس له من الصحة وأن هيئة الانتخابات سمحت له بالظهور في إذاعة القرآن الكريم دون الترويج لنفسه مشيرا إلى أن لديه الاثباتات على ذلك قبل أن تنصفه المحكمة الإدارية.
3 de 3 commentaires pour l'article 194528
En continu
- Hier 18:38 مجدي تراوي: سنكافح لانتزاع خامس المونديال
- Hier 18:25 الترجي الرياضي يحرز كاس الجامعة لكرة اليد
- Hier 18:09 سمير عبد الله يستقيل من حركة تحيا تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:39
|17:07
|14:47
|12:22
|07:26
|05:53
|
19°
|17°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|17°-15
|18°-13
|17°-12
|19°-11
|20°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 95 733) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 519) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 381) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 106) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 870) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 933) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 716) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 125) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 403) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 068) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 170) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 539) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 672) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 671) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 572) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 111) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 131) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 515) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 35 849) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 35 784) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: هشام السنوسي: سعيد الجزيري استعاد مقعده في بن عروس بطرق لا أخلاقية باستعمال الابتزاز