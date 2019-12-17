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هشام السنوسي: سعيد الجزيري استعاد مقعده في بن عروس بطرق لا أخلاقية باستعمال الابتزاز

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - جدّد الثلاثاء 17 ديسمبر، عضو هيئة الاتصال السمعي البصري هشام السنوسي استنكاره لعدم اسقاط هيئة الانتخابات لقائمات رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري.

وقال السنوسي على هامش لقاء تقييمي حول التغطية الإعلامية لانتخابات 2019 نظمته الهايكا، إن سعيد الجزيري استعاد مقعد بن عروس بطريقة لا أخلاقية.


وصرّح السنوسي بأن الجزيري قام بتسجيل مكالمات جمعته برئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون وبرئيسة فرع هيئة الانتخابات ببن عروس مشيرا إلى أنه استعمل هذه التسجيلات للابتزاز واستعادة مقعد بن عروس.

Credits shems FM

يذكر أن هيئة الانتخابات كانت أسقطت قائمة حزب الرحمة في بن عروس استنادا إلى تقرير الهايكا الذي تحدّث عن استغلال الجزيري لإذاعة القرآن الكريم خلال الحملة الانتخابية لمدة 67 ساعة للقيام بالاشهار السياسي والترويج لنفسه وحزبه.

من جانبه أكّد سعيد الجزيري أن ما جاء في تقرير الهايكا لا أساس له من الصحة وأن هيئة الانتخابات سمحت له بالظهور في إذاعة القرآن الكريم دون الترويج لنفسه مشيرا إلى أن لديه الاثباتات على ذلك قبل أن تنصفه المحكمة الإدارية.

  
  
     
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 194528

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 17 Decembre 2019 à 14h 47m |           
حقا كل من طلب و تحصل على حقه من القضاء فهو لا أخلاقي حسب دعواه هذا السنوسي , لا حول و لا قوة إلا بالله , يجب على كل مواطن إن ظلم فعليه أن يسكت حتى يرضى عليه السنوسي


Karimyousef  (France)  |Mardi 17 Decembre 2019 à 14h 39m |           
Quelle mascarade la haica parle d'éthique!!.
La haica et ce député sont les deux facettes de la même pièce.

MedTunisie  ()  |Mardi 17 Decembre 2019 à 13h 25m |           
فعلا طبقة سياسية ساقطة لا يرتاح لها تآكل مع الذئب و تبكي مع الراعي



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