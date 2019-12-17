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الحبيب بوعجيلة: هنالك محاولات لدفن ملف التسفير لانه اتضح بان النهضة والترويكا بريئتين

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة في مداخلة على قناة التاسعة ان اطراف بعينها تورطت في قضية التسفير الى سوريا مضيفا " لقد اتضح ان النهضة والترويكا غير مورطين بدليل ان الملف يراد دفنه".
واضاف الحبيب بوعجيلة "التهم موجهة لأطراف عمل البعض على حمايتها لكن التصريحات بخصوص قضية الوردانيين كشفت كل شيئ".
ودعا الحبيب بوعجيلة الى ضرورة اعادة فتح الملف خاصة وان الحملات الرخيصة التي شنت سنوات 2012 و2013 ضد اطراف سياسية بعينها ادّت الى ادخال ابرياء الى السجون.
واكد الحبيب بوعجيلة ان الامر يعود في الاساس الى شغل مخابراتي هدفه الاضرار بالثورة التونسية.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194525

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 17 Decembre 2019 à 13h 06m |           
نريد معرفة الحقيقة ونريد كل الحقائق، من إغتال بلعيد والبراهمي ؟ ومن وراء التفسير والارهاب ؟ وكذلك منهم القناصة الثورة ؟ ونريد حقيقة التحليل الطبي لكل من الناشط السياسي والفقيد المحامي فوزي بن مراد وآخرين فقدناهم وهنالك غموض فيوفاتهم.
لا نريد لا تسامح ولا تصالح قبل كشف الحقائق.



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