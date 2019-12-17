الحبيب بوعجيلة: هنالك محاولات لدفن ملف التسفير لانه اتضح بان النهضة والترويكا بريئتين

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات

- قال المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة في مداخلة على قناة التاسعة ان اطراف بعينها تورطت في قضية التسفير الى سوريا مضيفا " لقد اتضح ان النهضة والترويكا غير مورطين بدليل ان الملف يراد دفنه".واضاف الحبيب بوعجيلة "التهم موجهة لأطراف عمل البعض على حمايتها لكن التصريحات بخصوص قضية الوردانيين كشفت كل شيئ".ودعا الحبيب بوعجيلة الى ضرورة اعادة فتح الملف خاصة وان الحملات الرخيصة التي شنت سنوات 2012 و2013 ضد اطراف سياسية بعينها ادّت الى ادخال ابرياء الى السجون.واكد الحبيب بوعجيلة ان الامر يعود في الاساس الى شغل مخابراتي هدفه الاضرار بالثورة التونسية.