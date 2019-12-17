الدليل الأولّ لصحافة البيانات بتونس

Mardi 17 Decembre 2019



في إطار برنامجها التدريبي حول صحافة البيانات، نشرت الجمعية التونسية للحوكمة الالكترونيّة دليلها التدريبي حول صحافة البيانات، والذي يعدّ الأولّ من نوعه في تونس. وهو من تأليف الدكتورة نهى بلعيد، أستاذة الإعلام الالكتروني والميديا الاجتماعيّة.وكما ذكرت المؤلفة "ساهمت نشأة صحافة البيانات في خلق قطیعة مع الممارسات الصحفية القديمة بعد أن أصبح المتلقي يملّ من قراءة مقال بأكمله. وإن اعتبرها البعض توجّها جديدا في عالم الإعلام، فإنّ البعض الأخر يرى أنّها عرض صحفيّ جديد للبيانات بطريقة أكثر متعة ووضوحا لفهم الظواهر المعقّدة. وبالتّالي هي تطّور منطقيّ لممارسات صحفيّة قديمة مع انتشار الوسائط الالكترونية الحديثة على غرار الهاتف الذكيّ واللوحة والحاسوب المحمول". ونقصد إذن بصحافة البيانات ذلك العرض البياني للمعلومات بطريقة تجذب انتباه المتلّقي.وقد انطلقت الجمعية في تجربة دمقرطة صحافة البيانات بتونس منذ سنة 2017 مع تنظيم أولّ هاكاثون في صحافة البيانات Data Journalism Hackathon في العالم العربيّ بالتعاون مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصالين بتونس. ثمّ سعت الجمعية إلى تقديم سلسلة من الدورات التدريبيّة بتونس والمناطق الداخليّة على غرار الكاف وقابس وغيرها. وتواصل الجمعية دوراتها التدريبية في مجال صحافة البيانات لتكون وجهتها القادمة كل من ولاية القيروان وولاية بنزرت وولاية سوسة، على أمل أن تنشر صحافة البيانات بكامل الجهات بتونس، باعتبارها وسيلة لتكريس قواعد الشّفافيّة والنّزاهة والنّجاعة والمساءلة والتوعية والتحسيس وتنمية القدرات في مجال الحوكمة الإلكترونية. كما تستعدّ الجمعية لتنظيم الدورة الثالثة للهاكاثون، وذلك خلال شهر مارس 2020، علما بأنّها نظّمت أيضا خلال السنة الماضية أول ماباتون بالعالم العربي. ويأتي هذا دعما لمبدأ النفاذ إلى المعلومة.كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الدليل يأتي بدعم من مكتب تونس لمؤسسة فريديريش ناومان التّي تتجسّد مهمّتها في تقديم الدعم للمنظمات والجمعيات التونسية الشريكة التي تساهم في تنمية مجتمع حرّ ومتفتّح وتعمل على تمكين المواطن من العيش في ظل الحكم الذاتي الديمقراطي ودولة القانون.