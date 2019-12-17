مقزِّز: يدخّن و يعجن في الخبز في مخبزة مع ترديد عبارات بذيئة

Mardi 17 Decembre 2019



استنكر عدد من التونسيين ما تم تداوله من قبل شخص يعمل باحد المخابز حيث يقوم "بعجن الخبز" وهي يدخن ويقوم بعرض نفسه "لايف" على الفايسبوك مع ترديد عبارات بذيئة.وفي تصريح لاذاعة موزاييك, قال سمير الورغمي مدير ادارة حماية المحيط بوزارة الصحة انه تم تحديد هوية العامل وان المخبزة تقع في جهة قرنبالية من ولاية نابل.واشار سمير الورغمي انه سيتم التعامل مع هذا الشخص ومحاسبته قانونيا ".