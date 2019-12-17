رضا المكي: محيطون بسعيد لا يساعدهم وصولي الى قصر قرطاج

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - قال الناشط السياسي رضا المكي في حوار على قناة الزيتونة انه لن يتخلى عن رئيس الجمهورية قيس سعيد مضيفا " لن اتخلى عن صديقي".
واضاف رضا المكي " رئيس الجمهورية يعرف ما يريد ولم يلجئ يوما الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة".
وتابع رضا المكي "رغم ان سعيد لم يضمّني الى فريقه الرئاسي لكني مازلت ادعمه بك قوة" مضيفا " سعيد يعرف ماذا يريد واختياراته الشخصية اقدرها".
وتابع رضا المكي " دائما ما يتورط الكثيرون في الاصطياد في المياه العكرة وهم مقربون من سعيد اليوم لكن الثقة مازالت في رئيس الجمهورية الى اليوم".
واضاف رضا المكي " رئيس الجمهورية يعرف ما يريد ولم يلجئ يوما الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة".
وتابع رضا المكي "رغم ان سعيد لم يضمّني الى فريقه الرئاسي لكني مازلت ادعمه بك قوة" مضيفا " سعيد يعرف ماذا يريد واختياراته الشخصية اقدرها".
وتابع رضا المكي " دائما ما يتورط الكثيرون في الاصطياد في المياه العكرة وهم مقربون من سعيد اليوم لكن الثقة مازالت في رئيس الجمهورية الى اليوم".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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