رضا المكي: محيطون بسعيد لا يساعدهم وصولي الى قصر قرطاج

Mardi 17 Decembre 2019



باب نات









- قال الناشط السياسي رضا المكي في حوار على قناة الزيتونة انه لن يتخلى عن رئيس الجمهورية قيس سعيد مضيفا " لن اتخلى عن صديقي".واضاف رضا المكي " رئيس الجمهورية يعرف ما يريد ولم يلجئ يوما الى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة".وتابع رضا المكي "رغم ان سعيد لم يضمّني الى فريقه الرئاسي لكني مازلت ادعمه بك قوة" مضيفا " سعيد يعرف ماذا يريد واختياراته الشخصية اقدرها".وتابع رضا المكي " دائما ما يتورط الكثيرون في الاصطياد في المياه العكرة وهم مقربون من سعيد اليوم لكن الثقة مازالت في رئيس الجمهورية الى اليوم".