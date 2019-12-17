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وزارة النقل تمنع الانطلاق الرسمي لمشروع ''تاكسي سكوتور''

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
باب نات - أعلنت شركة "intigo" صاحبة مشروع "التاكسي سكوتور" أن وزارة النقل منعت الانطلاق الرسمي لخدماتها الذي كان مقرّرا يوم 15 ديسمبر في تونس الكبرى.

وأشارت الشركة الي أن وزارة النقل تسعي إلى تعطيل انطلاق المشروع وقالت "دوسينا مازال في قجر في بيرو من بيروات وزارة النقل الّي تحبنا ناخذو رخصة ما هيش موجودة".


وأشارت "intigo" إلي أنها ستعمل على تجاوز العراقيل واطلاق المشروع بصفة فعلية مطلع العام الجديد وتحديدا يوم 1 جانفي 2020.

يذكر أن كاتب الدولة للشباب كان أبرز الداعمين لهذا المشروع حتي أنه كان الحريف الأول للتاكسي سكوتور ووصل إلى مقر الوزارة على متن احدى الدراجات النارية التابعة للشركة وعبّر عن اعجابه ومساندته للمشروع.

كما تجدر الإشارة إلى أن عبد القدوس السعداوي كان صرّح مؤخّرا بأنه تلقّي تهديدات بسبب دعمه لهذا المشروع وقال إن التغيير سيأتي عاجلا أم آجلا ومن يقف أمام عجلة التاريخ سيخرج مهزوما حسب تعبيره.







  
  
     
  

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