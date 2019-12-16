على قناة تونسنا... برنامج تلفزيوني لتربية الاطفال يروج لعبير موسى كقدوة

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- اثار برنامج لتربية وتدريس الاطفال على قناة تونسنا جدلا كبيرا وذلك بسبب ترويج خيارات سياسية وفرضها على اطفال لم تتجاوز اعمارهم العشر سنوات.وقالت مها شطورو ان عبير موسى "ماهيش رهدانة" وثابتة على مبادئها وانه يمكنهم اخذها كقدوة ومثال.وتابعت مها شطورو " عبير موسى رغم تعرضها للمظلمة لكنها بقيت على مبادئها " رغم الداء والاعداء".