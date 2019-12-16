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فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل من سيارتها وتعتدي بالعنف على رجل في سن والدها

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - شهدت مساء الاثنين 16 ديسمبر، ساحة باردو مشهدا صادما وغير معهود كانت بطلته إمرأة، أن صح تسميتها بذلك، حيث نزلت من سيارتها وقامت بالاعتداء على رجل في سن والدها.

وحسب ما نقله شنود عيان كان الرجل بصدد عبور الطريق وكادت "المرأة" أن تصدمه بسيارتها ففزع وصرخ في وجهها قائلا "حل عينيك" قبل أن تنزل من سيارتها وتوجه له صفعة أمام الملأ في مشهد وصفه النشطاء على صفحات الفايسبوك بالمقزز وعلق البعض قائلا "هذه فعلا كلوشارة ".



  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194494

Abid_Tounsi  (United States)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 20h 24m |           
نداء إلى الشرفاء ممن يعرفون هذا الشيخ المسن : الرجاء توجيهه إلى القضاء ليحاكمها، و لتنل عقوبتها مقابل الاعتداء بالعنف على الغير و الثلب، و الاعتداء على الأخلاق الحميدة.

أوباش تربية النظام البائد بحقبتيه.

Lechef  ()  |Lundi 16 Decembre 2019 à 19h 53m |           
Pourquoi elle est devenue comme ça ?
C'est une clocharde avec ses papiers !



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