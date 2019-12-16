Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - شهدت مساء الاثنين 16 ديسمبر، ساحة باردو مشهدا صادما وغير معهود كانت بطلته إمرأة، أن صح تسميتها بذلك، حيث نزلت من سيارتها وقامت بالاعتداء على رجل في سن والدها.
وحسب ما نقله شنود عيان كان الرجل بصدد عبور الطريق وكادت "المرأة" أن تصدمه بسيارتها ففزع وصرخ في وجهها قائلا "حل عينيك" قبل أن تنزل من سيارتها وتوجه له صفعة أمام الملأ في مشهد وصفه النشطاء على صفحات الفايسبوك بالمقزز وعلق البعض قائلا "هذه فعلا كلوشارة ".
وحسب ما نقله شنود عيان كان الرجل بصدد عبور الطريق وكادت "المرأة" أن تصدمه بسيارتها ففزع وصرخ في وجهها قائلا "حل عينيك" قبل أن تنزل من سيارتها وتوجه له صفعة أمام الملأ في مشهد وصفه النشطاء على صفحات الفايسبوك بالمقزز وعلق البعض قائلا "هذه فعلا كلوشارة ".
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Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل من سيارتها وتعتدي بالعنف على رجل في سن والدها