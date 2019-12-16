مخلوف: ماضربتش قاضي التحقيق في وجهو باش نتحكم وما وصفتوش بالارهابي مثل ما وصف القاضي عدد 13

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- عبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة " راديو ماد" عن استغرابه من الاحكام الصادرة ضده مشددا رفضه التمسك بالحصانة.وقال مخلوف " استغرب الحكم خاصة وان محاميين واعلاميين هاجموا بطريقة اشد من طريقتي في مهاجمة احد قضاة التحقيق في قضية مدرسة الرقاب".وأضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يتذكر من وصف قاضي التحقيق عدد 13 بانه قاضي الارهابيين ولم يستنكر احد هذا " في وقت اعتذرت فيه عن التصريحات لم يعتذر الاخرون".وتابع مخلوف " في النهاية ماضربتش القاضي في وجهو كي احاسب بتلك الطريقة".