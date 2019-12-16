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مخلوف: ماضربتش قاضي التحقيق في وجهو باش نتحكم وما وصفتوش بالارهابي مثل ما وصف القاضي عدد 13

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - عبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة " راديو ماد" عن استغرابه من الاحكام الصادرة ضده مشددا رفضه التمسك بالحصانة.

وقال مخلوف " استغرب الحكم خاصة وان محاميين واعلاميين هاجموا بطريقة اشد من طريقتي في مهاجمة احد قضاة التحقيق في قضية مدرسة الرقاب".


وأضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يتذكر من وصف قاضي التحقيق عدد 13 بانه قاضي الارهابيين ولم يستنكر احد هذا " في وقت اعتذرت فيه عن التصريحات لم يعتذر الاخرون".
وتابع مخلوف " في النهاية ماضربتش القاضي في وجهو كي احاسب بتلك الطريقة".

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194484

Barhoum  (Tunisia)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 17h 15m |           
قضاء فاسد ولا بد من تطهيره ... كانو مجرد آلة قمع بيد بن علي لا ضمير لهم ولا أخلاق ... ولاؤهم لأسيادهم التجمعيين و منهجهم الفساد ... لعنت الله على الضالمين



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