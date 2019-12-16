Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - عبر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة " راديو ماد" عن استغرابه من الاحكام الصادرة ضده مشددا رفضه التمسك بالحصانة.
وقال مخلوف " استغرب الحكم خاصة وان محاميين واعلاميين هاجموا بطريقة اشد من طريقتي في مهاجمة احد قضاة التحقيق في قضية مدرسة الرقاب".
وأضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يتذكر من وصف قاضي التحقيق عدد 13 بانه قاضي الارهابيين ولم يستنكر احد هذا " في وقت اعتذرت فيه عن التصريحات لم يعتذر الاخرون".
وتابع مخلوف " في النهاية ماضربتش القاضي في وجهو كي احاسب بتلك الطريقة".
وقال مخلوف " استغرب الحكم خاصة وان محاميين واعلاميين هاجموا بطريقة اشد من طريقتي في مهاجمة احد قضاة التحقيق في قضية مدرسة الرقاب".
وأضاف سيف الدين مخلوف " الجميع يتذكر من وصف قاضي التحقيق عدد 13 بانه قاضي الارهابيين ولم يستنكر احد هذا " في وقت اعتذرت فيه عن التصريحات لم يعتذر الاخرون".
وتابع مخلوف " في النهاية ماضربتش القاضي في وجهو كي احاسب بتلك الطريقة".
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Par:barhoum (Tunisia )
Sur: مخلوف: ماضربتش قاضي التحقيق في وجهو باش نتحكم وما وصفتوش بالارهابي مثل ما وصف القاضي عدد 13