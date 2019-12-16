جوهر بن مبارك لباسل ترجمان: عبير موسى تافهة والحديث عنها تفاهة

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - دخل استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام في جدال مع الاعلامي باسل ترجمان على خلفية الموقف من النائبة عبير موسى.
وقال جوهر بن مبارك " لا احترم عبير موسى ولكن في المقابل اعتبر ان ناخبيها مواطنون لديهم مواقفهم ودوافعهم.
وتابع جوهر بن مبارك موجها كلامه لباسل ترجمان " في النهاية عبير موسى التي طبلت طويلا للدكتاتورية تافهة والموضوع حولها تافه".
وتدخل باسل ترجمان لرفض ما طرحه جوهر بن مبارك داعيا الى احترام عبير موسى".
وقال جوهر بن مبارك " لا احترم عبير موسى ولكن في المقابل اعتبر ان ناخبيها مواطنون لديهم مواقفهم ودوافعهم.
وتابع جوهر بن مبارك موجها كلامه لباسل ترجمان " في النهاية عبير موسى التي طبلت طويلا للدكتاتورية تافهة والموضوع حولها تافه".
وتدخل باسل ترجمان لرفض ما طرحه جوهر بن مبارك داعيا الى احترام عبير موسى".
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Par:barhoum (Tunisia )
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