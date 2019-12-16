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فنان استعراضي في وحش الشاشة: كل يوم نطلب ليلي بن علي ونغنّيلها!!

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - قال الأحد 15 ديسمبر، "الفنان" الاستعراضي، معز دنيز إنه يتّصل يوميا بأرملة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ليلي الطرابلسي.
وصرّح خلال استضافه في برنامج وحش الشاشة بأنه يغنّي يوميا لليلي بن علي عبر الهاتف مشيرا أنها تحب كثيرا أغنية كتبها بنفسه.
يذكر أن استضافت سمير الوافي لهذا "الفنان" الاستعراضي المغمور، أثارت عديد الانتقادات له تنديدا واحتجاجا على فسح المجال في الظهور الإعلامي لنكرات على غرار الضيفة التي استضافها في حلقة عبد الفتاح مورو.









  
  
     
  

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