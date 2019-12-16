بولبابه سالم: صنّاع إشاعة صور بورقيبة واجهة لمراكز نفوذ ضد قيس سعيد

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان السطحيون و ابواق مراكز النفوذ تسعى الى إشغال الرئيس قيس سعيد بقضايا تافهة و ثانوية فهي تخلق الإشاعة و تنشرها و تعلن النفير العام الفيسبوكي للنظام القديم مثلما حدث امس مع اشاعة إزالة صور الزعيم الحبيب بورقيبة من قصر قرطاج ، ثم تأتي الردود البافلوفية الحاقدة من اعداء بورقيبة لاستعادة معركة الاستقطاب وهذا هو الهدف من نشر الاشاعة ، و اثر ذلك و في آخر الليل يكتب صناع الإشاعة من احد المقاهي او البارات ان صور بورقيبة عادت بعد ضغط انصار الزعيم و كأنه ينام في القصر الذي لم يبت فيه الرئيس قيس سعيد ليلة واحدة .. و اضاف بولبابه سالم ان هؤلاء سيواصلون سياسة اثارة الاشاعات بعد خسارتهم لقصر قرطاج ،، و أشار الى ان صور بورقيبة ازالها بن علي و رماها في غرفة بالقصر ثم أعادها الرئيس المنصف المرزوقي ." دائما تقعون في الفخيصنعون الاشاعة (إزالة صورة بورقيبة من القصر) ثم يتداولونها و يعلنون النفير العام الفيسبوكي ليوم كامل ، ثم يأتي احدهم بعد نجاح المهمة ليكتب آخر الليل من احد البارات او المقاهي بعد تصديق الكذبة من العوام (لقد اعادوا صورة بورقيبة في القصر ) ،،يتحدث و كأنه مقيم في القصر الذي لم يقم فيه حتى الرئيس الى الآن😁..في الطرف المقابل يسقط اعداء الزعيم في ردود بافلوفية حاقدة (هذا الهدف من الاشاعة ) و ينسى الجميع مشاكل تونس الحقيقية و تصبح الخصومة على صورة 🤔.. بعض اسلاميو تونس ساذجون ، هل رأيتم انصار اردوغان يثيرون المعارك التافهة حول اتاتورك ؟مثيرو اشاعة صور بورقيبة سطحيون و تافهون رغم خبثهم و مكرهم لانهم عاجزون عن إثارة القضايا الكبرى وهم واجهة لمراكز نفوذ معلومة ،،، للإشارة فقد ازال بن علي كل صور بورقيبة و رماها في غرفة بالقصر ، و جاء المرزوقي و اعادها الى الواجهة .اعرف جيدا انهم يريدوا ان يشغلوا الرئيس قيس سعيد بقضايا هامشية و سيثيرون قضايا أخرى لأنهم فقدوا قصر قرطاج و غنائمه و نفوذه ."