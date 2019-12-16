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عربية حمادي تعلن انسحابها من برنامج سمير الوافي بوليميك

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - أعلنت الاعلامية عربية حمادي عن انسحابها من برنامج سمير الوافي بوليميك... وقالت في فيديو نشرته على صفحتها بالفايسبوك أنها لن تكون أداة لاعلام البوز ... وقالت أنها مستاءة من موقف سمير ازاء ما حصل بينها وبين مريم الدباغ.... فيديو



  
  
     
  

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