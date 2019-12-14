Radio Babnet Tunisie On Air: Wael Kafouri - Tabki Ettouyour  

قناة الميادين تختار رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية العام العربية لعام 2019

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - اختارت قناة الميادين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد شخصية العام العربية لعام 2019.

هذا واختارت الميادين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصية العام الدولية لعام 2019.





  
  
     
  

rtt-9788edb71d3adb17672ee76d8e3b94a0-2019-12-14 13:01:30






1 de 1 commentaires pour l'article 194383

Incuore  (Tunisia)  |Samedi 14 Decembre 2019 à 13h 17m |           
التشيع يحاول توجيهه الحيوان عطوان ثم قناة جهاد النكاح أخاف أن يكون المرزوقي على حق في جعل سعيد مرشح الشيعة



En continu

السبت 14 ديسمبر 2019 | 17 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
19°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
10.3 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
18°-1419°-1222°-1221°-1617°-13
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576327435|194383 703|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires