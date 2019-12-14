قناة الميادين تختار رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية العام العربية لعام 2019

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - اختارت قناة الميادين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد شخصية العام العربية لعام 2019.
هذا واختارت الميادين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصية العام الدولية لعام 2019.
هذا واختارت الميادين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصية العام الدولية لعام 2019.
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Par:MedTunisie ( )
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