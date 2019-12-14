قناة الميادين تختار رئيس الجمهورية قيس سعيد شخصية العام العربية لعام 2019

Samedi 14 Decembre 2019



باب نات

- اختارت قناة الميادين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد شخصية العام العربية لعام 2019.هذا واختارت الميادين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شخصية العام الدولية لعام 2019.