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المكّي: الغنوشي لم يعد قادرا على ترأّس حركة النهضة ويجب التعجيل بعقد المؤتمر 11 للحركة

Jeudi 12 Decembre 2019

Jeudi 12 Decembre 2019
باب نات - قال الخميس 12 ديسمبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يعد قادرا على رئاسة الحركة باعتباره أصبح رئيسا للبرلمان.

وخلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية قال المكي "الغنوشي لم يعد قادرا على تخصيص الوقت الكافي لرئاسة الحركة في ظل رئاسة البرلمان".


كما أشار المكي إلى وجود وجهة نظر قانونية تفيد بأن النظام الداخلي للحركة ينص على ضرورة التفرّغ لقيادة الحركة مؤكدا على ضرورة التعجيل بعقد المؤتمر 11 للحركة.

الفيديو: الدقيقة 8






  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194253

Bensa94  (France)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 15h 32m |           
Mais rafik abdessalam a dit le contraire,
quil n'yaura pas de congrès cette année ...
et c'est rafik qui sera désigné comme héritier...

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 12 Decembre 2019 à 15h 27m |           
Plus franc que ça , il n'y en a pas .El Mekki possède cette particularité très importante pour les hommes sincères . Bravo Mekki !



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