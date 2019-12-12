المكّي: الغنوشي لم يعد قادرا على ترأّس حركة النهضة ويجب التعجيل بعقد المؤتمر 11 للحركة

Jeudi 12 Decembre 2019



باب نات

- قال الخميس 12 ديسمبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي إن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يعد قادرا على رئاسة الحركة باعتباره أصبح رئيسا للبرلمان.وخلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية قال المكي "الغنوشي لم يعد قادرا على تخصيص الوقت الكافي لرئاسة الحركة في ظل رئاسة البرلمان".كما أشار المكي إلى وجود وجهة نظر قانونية تفيد بأن النظام الداخلي للحركة ينص على ضرورة التفرّغ لقيادة الحركة مؤكدا على ضرورة التعجيل بعقد المؤتمر 11 للحركة.