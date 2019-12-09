سفير تونس بقطر: نحيي الدوحة على دعمها الفاعل لمسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي ببلادنا

Lundi 09 Decembre 2019
أكد سامي سعيّد سفير تونس بقطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، عمق العلاقات التي تربط البلدين، واصفا إياها بالاستثنائية، وأنها تتسم بوتيرتها العالية في نسق التشاور والتعاون وتبادل الزيارات. بما يبرز التزام دولة قطر بدعم ومساندة تونس في إنجاح انتقالها الاقتصادي، يقابله حرص تونس على الارتقاء بهذه العلاقات الى مرتبة متميزة.
آملا في تطلعه بأن تشهد العلاقات خلال الفترة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس آفاقا أرحب للتعاون الثنائي المشترك، وأضاف السفير بأن القطاع الخاص القطري منخرط بدوره في هذه الديناميكية المتجددة من خلال الاستثمارات الكبيرة في تونس في قطاعات حيوية كالسياحة والقطاع البنكي وغيرها.
كما اعتبر السفير أن الجالية المقيمة بدولة قطر تمثل بدورها رافدا إضافيا للتعاون المشترك، لمساهمتهم في مسيرة البناء والتشييد والتطور التي تشهدها قطر.
تصريحات السفير التونسي كانت بمناسبة احتفال الدوحة بعيدها الوطني، وقد قال في هذا الصدد ما أنجزته دولة قطر في ظرف وجيز يعد مصدر فخر للعرب والمسلمين، وإن مسيرة النماء والتحديث تسير بنسق سريع وجعلت قطر تتصدر المراتب في مؤشرات التنمية في العالم، وذلك بفضل الإرادة السياسية الراسخة والعزيمة الشعبية القوية والمناخ المحفز لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
بالتوازي مع الحضور الدبلوماسي القوي لدولة قطر على الساحة الدولية جعل منها بلدا فاعلا ومؤثرا في العديد من المسائل التي تهم السياسة الدولية.
آملا في تطلعه بأن تشهد العلاقات خلال الفترة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس آفاقا أرحب للتعاون الثنائي المشترك، وأضاف السفير بأن القطاع الخاص القطري منخرط بدوره في هذه الديناميكية المتجددة من خلال الاستثمارات الكبيرة في تونس في قطاعات حيوية كالسياحة والقطاع البنكي وغيرها.
كما اعتبر السفير أن الجالية المقيمة بدولة قطر تمثل بدورها رافدا إضافيا للتعاون المشترك، لمساهمتهم في مسيرة البناء والتشييد والتطور التي تشهدها قطر.
تصريحات السفير التونسي كانت بمناسبة احتفال الدوحة بعيدها الوطني، وقد قال في هذا الصدد ما أنجزته دولة قطر في ظرف وجيز يعد مصدر فخر للعرب والمسلمين، وإن مسيرة النماء والتحديث تسير بنسق سريع وجعلت قطر تتصدر المراتب في مؤشرات التنمية في العالم، وذلك بفضل الإرادة السياسية الراسخة والعزيمة الشعبية القوية والمناخ المحفز لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
بالتوازي مع الحضور الدبلوماسي القوي لدولة قطر على الساحة الدولية جعل منها بلدا فاعلا ومؤثرا في العديد من المسائل التي تهم السياسة الدولية.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: عبير موسي تهاجم سامية عبو: الناس هذوما لا عندهم لا ميثاق ولا أخلاق سياسية... احترموا رواحكم