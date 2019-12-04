Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - عبر الاعلامي مكي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن اسفه من استغلال قناتي التاسعة والحوار التونسي لماساة حافلة عمدون ببحصول على اكبر نسبة مشاهدة.
وكتب مكي هلال في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"بعد رحلة الموت تجارة الموت...
قناتان خاصتان تتنافسان في البكاء المعلب والحزن المفتعل واللوعة المصطنعة والكلام المتصنع مع استدرار واضح لنسب المشاهدة لدى شعب مكلوم، مهما كان الثمن! ولابأس من فواصل إشهارية .
ما أقبحكم !
صمتكم أفضل وأكثر احتراما لأرواح من رحلوا "
وكتب مكي هلال في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"بعد رحلة الموت تجارة الموت...
قناتان خاصتان تتنافسان في البكاء المعلب والحزن المفتعل واللوعة المصطنعة والكلام المتصنع مع استدرار واضح لنسب المشاهدة لدى شعب مكلوم، مهما كان الثمن! ولابأس من فواصل إشهارية .
ما أقبحكم !
صمتكم أفضل وأكثر احتراما لأرواح من رحلوا "
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Par:ahmed01 (France )
Sur: مكي هلال: التاسعة والحوار التونسي تتاجران بالموت