العلوي ساخرا من عبير موسى ''فيلم الموسم الجميلة والكلوشارة''

Mercredi 04 Decembre 2019
باب نات - سخر النائب عن ائتلاف الكرامة عبد الطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من سلوك النائبة عن الدستوري الحر عبير موسى واصرارها على الاعتصام في البرلمان بعد وصفها " بالباندية والكلوشارات" من قبل النائبة عن النهضة جميلة كسيكسي.
وقال العلوي " فلم الموسم الجميلة والكلوشارة" في اشارة الى حالة الاحتقان بين النائبتين في مجلس النواب.
وكان نواب كتلة الحزب الدستوري الحر قاطعوا اليوم اشغال اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان احتجاجا على ما اعتبره نواب الدستوري الحر تهجما من قبل نائب كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي في جلسة عامة البارحة .
.يشار الى ان عددا من اعضاء لجنة المالية رفضوا قطع رئيس الحزب الدستوري الحر ونوابها لاشغال لجنة المالية
وقال العلوي " فلم الموسم الجميلة والكلوشارة" في اشارة الى حالة الاحتقان بين النائبتين في مجلس النواب.
وكان نواب كتلة الحزب الدستوري الحر قاطعوا اليوم اشغال اللجنة الوقتية للمالية بالبرلمان احتجاجا على ما اعتبره نواب الدستوري الحر تهجما من قبل نائب كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي في جلسة عامة البارحة .
.يشار الى ان عددا من اعضاء لجنة المالية رفضوا قطع رئيس الحزب الدستوري الحر ونوابها لاشغال لجنة المالية
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Par:lazaro (Tunisia )
Sur: مجلس النواب يصوت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 رغم محاولة عبير موسي تعطيل الجلسة