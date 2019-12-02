Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ahibak Fok Matitsawwar  

Visibilité Web: Top sites tunisiens sur internet (novembre 2019)

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
Selon le classement Alexa le top 3 des sites tunisiens les plus visités depuis la Tunisie (novembre 2019) sont:

1- Radio Mosaique FM (Radio)



2- Jawhara (Radio)


3- Babnet Tunisie (Site web d'actualité)

Liste complète sur Alexa



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Statistiques Babnet novembre 2019 (Google Analytics)

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Nouveaux utilisateurs: 741 755

Sessions: 4 796 198

Nombre de sessions par utilisateur: 4,32

Pages vues: 12 715 085

Pages/session: 2,65

Durée moyenne des sessions: 00:04:09

Taux de rebond: 56,08 %

  
  
     
  
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