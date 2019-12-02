Visibilité Web: Top sites tunisiens sur internet (novembre 2019)

Lundi 02 Decembre 2019
Selon le classement Alexa le top 3 des sites tunisiens les plus visités depuis la Tunisie (novembre 2019) sont:
1- Radio Mosaique FM (Radio)
2- Jawhara (Radio)
3- Babnet Tunisie (Site web d'actualité)
Liste complète sur Alexa
(Merci pour votre confiance)
Statistiques Babnet novembre 2019 (Google Analytics)
Utilisateurs: 1 109 205
Nouveaux utilisateurs: 741 755
Sessions: 4 796 198
Nombre de sessions par utilisateur: 4,32
Pages vues: 12 715 085
Pages/session: 2,65
Durée moyenne des sessions: 00:04:09
Taux de rebond: 56,08 %
1- Radio Mosaique FM (Radio)
2- Jawhara (Radio)
3- Babnet Tunisie (Site web d'actualité)
Statistiques Babnet novembre 2019 (Google Analytics)
Utilisateurs: 1 109 205
Nouveaux utilisateurs: 741 755
Sessions: 4 796 198
Nombre de sessions par utilisateur: 4,32
Pages vues: 12 715 085
Pages/session: 2,65
Durée moyenne des sessions: 00:04:09
Taux de rebond: 56,08 %
En continu
- 19:55 الردع ثم الردع ثم الردع
- 16:47 والي باجة يقدّم استقالته
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Par:tuttifrutti (Singapore )
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