رفيق بوشناق : 4 ولايات عايشين في تونس ،يتعاركو على الحكم الباقي عايشين عيشة حيوانات

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - انتقد الإعلامي في إذاعة ifm رفيق بوشناق مقدم البرنامج الصباحي الأكثر متابعة Raf Mag يوم الاثنين التفاوت الأقاليمي في تونس معتبرا أن كلامه لن يعجب البعض لكن هذا الواقع ،حيث قال بأن هناك في تونس "4 ولايات عايشين " خاصة مع تصريحات النواب إذ يتحدث البعض عن الساحل الذين يريدون اقصاءه و اتهام بلدية العاصمة و حديث آخر عن صفاقس المظلومة معتبرا أن كل همهم هو السلطة في حين تعيش باقي الولايات عيشة "الحيوانات " و أكد بوشناق بأنه يعي مايقول خاصة بعد الكارثة التي عرفتها جهة عمدون في باجة بعد انقلاب حافلة سياحية حصدت عشرات الأرواح من الشباب....
جدير بالذكر، أن حادثة منطقة عين السنوسي بباجة أسفر عن وفاة 26 شابا وشابة وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يقيمون حاليا في مستشفيات باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة وبمستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى.
وكان المكلف بالإعلام في وزارة الصحة، شكري النفطي، قد أفاد اليوم الاثنين بأن 9 جرحى حالتهم حرجة و9 آخرين حالتهم مستقرة،فيما وصفت حالة اثنين آخرين بـ"الجيّدة".
جدير بالذكر، أن حادثة منطقة عين السنوسي بباجة أسفر عن وفاة 26 شابا وشابة وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يقيمون حاليا في مستشفيات باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة وبمستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى.
وكان المكلف بالإعلام في وزارة الصحة، شكري النفطي، قد أفاد اليوم الاثنين بأن 9 جرحى حالتهم حرجة و9 آخرين حالتهم مستقرة،فيما وصفت حالة اثنين آخرين بـ"الجيّدة".
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Par:Jugurtha_tn ( )
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