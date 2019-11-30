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سفيان بالناصر يوجه رسالة قوية الى الحبيب الجملي

Samedi 30 Novembre 2019

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - وجه الناشط السياسي و رجل الاعمال سفيان بالناصر رسالة الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عبر موقع باب نات دقّ فيها ناقوس الخطر و حذر من خطورة الاوضاع التي تعيشها البلاد في ظل رعونة الأطراف السياسية الفاعلة في مواجهتها .

و اعتبر سفيان بالناصر ان الارقام مفزعة و منها ان حجم الديون العمومية بلغت 100 مليار دينار (ثلثين دين أجنبي و ثلث دين محلي) ، مع ارتفاع ديون الأسرة التونسية لاكثر من 30 مليار دينار و ديون غير مستخلصة لدى المؤسسات الخاصة بلغت 20 مليار دينار .


و اضاف بالناصر ان تونس مطالبة بتسديد 12 مليار دينار ديون خارجية سنة 2020 مع عجز في الميزانية بلغ 11،30 مليار دينار و عجز تجاري ب 22 مليار دينار و صناديق اجتماعية يتطلب انقاذها 3000 مليار اضافة الى الافلاس التقني لاغلب المؤسسات العمومية .

يحدث ذلك في ظل نسبة نمو بأقل من 1% و تواجد 16% فقط من جملة اليد العاملة النشيطة ،، اما المؤلم حقا فهي وضعية المتقاعدين الذين ضحوا بزهرة اعمارهم في خدمة الوطن لينالوا اقل من الحد الادنى الصناعي (اقل من 400دينار) ، و نسبة فقر تبلغ 35% مع انخفاض في الانتاج الصناعي و ضعف الانتاجية و تراجع مخيف للاستثمار الخارجي الخاص و عدم وجود استراتيجية واضحة للبرامج الاجتماعية فلا ننسى تراجع الرأسمال البشري التونسي في ظل تهميش الدولة للعنصر البشري الذي حوّل دولا فقيرة في مواردها الطبيعية الى قوى عظمى ،، و أيضا نسبة الامية التي تتراوح بين 20 % و 35% .

أما جرس الانذار الحقيقي فهو ارتفاع نسبة الجريمة و العنف و استهلاك المخدرات التي بلغت 10% تقريبا لدى الأطفال .

امام هذا الوضع لم يستقبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خبراء في ادارة الازمات و الحوكمة و خبراء ماليين و في الديبلوماسية التجارية ، و نراه يستقبل و يضيع وقته مع اشخاص فاقدين للرؤية و المشروع و الحلول ، و اوضح ان الخطير ان يوضع مصير البلاد عند الفاقدين للكفاءة و بلادنا تواجه شبح الافلاس .

و اعتبر سفيان بالناصر ان 52 مقعدا التي تحصلت عليها حركة النهضة ليست اغلبية رغم فوزها بالمركز الأول و لابد من تشريك كل كفاءات البلاد للانقاذ لأن الزمن لا يرحم مضيفا ان ديمقراطية ضعيفة أكثر خطورة من الدكتاتورية .

  
  
     
  
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