سفيان بالناصر يوجه رسالة قوية الى الحبيب الجملي

Samedi 30 Novembre 2019
باب نات - وجه الناشط السياسي و رجل الاعمال سفيان بالناصر رسالة الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عبر موقع باب نات دقّ فيها ناقوس الخطر و حذر من خطورة الاوضاع التي تعيشها البلاد في ظل رعونة الأطراف السياسية الفاعلة في مواجهتها .
و اعتبر سفيان بالناصر ان الارقام مفزعة و منها ان حجم الديون العمومية بلغت 100 مليار دينار (ثلثين دين أجنبي و ثلث دين محلي) ، مع ارتفاع ديون الأسرة التونسية لاكثر من 30 مليار دينار و ديون غير مستخلصة لدى المؤسسات الخاصة بلغت 20 مليار دينار .
و اضاف بالناصر ان تونس مطالبة بتسديد 12 مليار دينار ديون خارجية سنة 2020 مع عجز في الميزانية بلغ 11،30 مليار دينار و عجز تجاري ب 22 مليار دينار و صناديق اجتماعية يتطلب انقاذها 3000 مليار اضافة الى الافلاس التقني لاغلب المؤسسات العمومية .
يحدث ذلك في ظل نسبة نمو بأقل من 1% و تواجد 16% فقط من جملة اليد العاملة النشيطة ،، اما المؤلم حقا فهي وضعية المتقاعدين الذين ضحوا بزهرة اعمارهم في خدمة الوطن لينالوا اقل من الحد الادنى الصناعي (اقل من 400دينار) ، و نسبة فقر تبلغ 35% مع انخفاض في الانتاج الصناعي و ضعف الانتاجية و تراجع مخيف للاستثمار الخارجي الخاص و عدم وجود استراتيجية واضحة للبرامج الاجتماعية فلا ننسى تراجع الرأسمال البشري التونسي في ظل تهميش الدولة للعنصر البشري الذي حوّل دولا فقيرة في مواردها الطبيعية الى قوى عظمى ،، و أيضا نسبة الامية التي تتراوح بين 20 % و 35% .
أما جرس الانذار الحقيقي فهو ارتفاع نسبة الجريمة و العنف و استهلاك المخدرات التي بلغت 10% تقريبا لدى الأطفال .
امام هذا الوضع لم يستقبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خبراء في ادارة الازمات و الحوكمة و خبراء ماليين و في الديبلوماسية التجارية ، و نراه يستقبل و يضيع وقته مع اشخاص فاقدين للرؤية و المشروع و الحلول ، و اوضح ان الخطير ان يوضع مصير البلاد عند الفاقدين للكفاءة و بلادنا تواجه شبح الافلاس .
و اعتبر سفيان بالناصر ان 52 مقعدا التي تحصلت عليها حركة النهضة ليست اغلبية رغم فوزها بالمركز الأول و لابد من تشريك كل كفاءات البلاد للانقاذ لأن الزمن لا يرحم مضيفا ان ديمقراطية ضعيفة أكثر خطورة من الدكتاتورية .
و اعتبر سفيان بالناصر ان الارقام مفزعة و منها ان حجم الديون العمومية بلغت 100 مليار دينار (ثلثين دين أجنبي و ثلث دين محلي) ، مع ارتفاع ديون الأسرة التونسية لاكثر من 30 مليار دينار و ديون غير مستخلصة لدى المؤسسات الخاصة بلغت 20 مليار دينار .
و اضاف بالناصر ان تونس مطالبة بتسديد 12 مليار دينار ديون خارجية سنة 2020 مع عجز في الميزانية بلغ 11،30 مليار دينار و عجز تجاري ب 22 مليار دينار و صناديق اجتماعية يتطلب انقاذها 3000 مليار اضافة الى الافلاس التقني لاغلب المؤسسات العمومية .
يحدث ذلك في ظل نسبة نمو بأقل من 1% و تواجد 16% فقط من جملة اليد العاملة النشيطة ،، اما المؤلم حقا فهي وضعية المتقاعدين الذين ضحوا بزهرة اعمارهم في خدمة الوطن لينالوا اقل من الحد الادنى الصناعي (اقل من 400دينار) ، و نسبة فقر تبلغ 35% مع انخفاض في الانتاج الصناعي و ضعف الانتاجية و تراجع مخيف للاستثمار الخارجي الخاص و عدم وجود استراتيجية واضحة للبرامج الاجتماعية فلا ننسى تراجع الرأسمال البشري التونسي في ظل تهميش الدولة للعنصر البشري الذي حوّل دولا فقيرة في مواردها الطبيعية الى قوى عظمى ،، و أيضا نسبة الامية التي تتراوح بين 20 % و 35% .
أما جرس الانذار الحقيقي فهو ارتفاع نسبة الجريمة و العنف و استهلاك المخدرات التي بلغت 10% تقريبا لدى الأطفال .
امام هذا الوضع لم يستقبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خبراء في ادارة الازمات و الحوكمة و خبراء ماليين و في الديبلوماسية التجارية ، و نراه يستقبل و يضيع وقته مع اشخاص فاقدين للرؤية و المشروع و الحلول ، و اوضح ان الخطير ان يوضع مصير البلاد عند الفاقدين للكفاءة و بلادنا تواجه شبح الافلاس .
و اعتبر سفيان بالناصر ان 52 مقعدا التي تحصلت عليها حركة النهضة ليست اغلبية رغم فوزها بالمركز الأول و لابد من تشريك كل كفاءات البلاد للانقاذ لأن الزمن لا يرحم مضيفا ان ديمقراطية ضعيفة أكثر خطورة من الدكتاتورية .
En continu
- 10:01 أمــــــراض تونسيّة
- Hier 21:06 الشاعر السوري ''أدونيس'' ضيف مدينة الثقافة
- Hier 21:02 قابس: رفض غلق مكتب الخطوط الجوية التونسية
- Hier 19:47 مقتل شخصين والمنفذ بحادثة الطعن قرب جسر لندن
- Hier 18:38 تركيبة مكتب مجلس نواب الشعب
- Hier 17:01 نجم يعشقه الملايين
- Hier 16:34 حجز 70 صفيحة ''زطلة'' بحوزة شخصين بالكاف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:15
|07:12
|05:40
|
18°
|20°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-13
|22°-12
|22°-14
|21°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
(116 684) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 97 747) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 91 018) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 918) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 66 745) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 57 327) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 108) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 182) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 980) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 507) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 387) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 976) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 46 109) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 682) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 651) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 352) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
( 43 759) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 43 592) بشرى مستشارة لدى رئاسة الجمهورية م
( 43 435) صورة اليوم: بن بريك الذي يعتبر الق
( 41 022) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: زياد العذاري: الغنوشي لم يكن موافقا على الحبيب الجملي ورضخ لمجلس الشورى بعد أن وجد نفسه في الزاوية