سفيان بالناصر يوجه رسالة قوية الى الحبيب الجملي

Samedi 30 Novembre 2019



باب نات

- وجه الناشط السياسي و رجل الاعمال سفيان بالناصر رسالة الى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي عبر موقع باب نات دقّ فيها ناقوس الخطر و حذر من خطورة الاوضاع التي تعيشها البلاد في ظل رعونة الأطراف السياسية الفاعلة في مواجهتها .و اعتبر سفيان بالناصر ان الارقام مفزعة و منها ان حجم الديون العمومية بلغت 100 مليار دينار (ثلثين دين أجنبي و ثلث دين محلي) ، مع ارتفاع ديون الأسرة التونسية لاكثر من 30 مليار دينار و ديون غير مستخلصة لدى المؤسسات الخاصة بلغت 20 مليار دينار .و اضاف بالناصر ان تونس مطالبة بتسديد 12 مليار دينار ديون خارجية سنة 2020 مع عجز في الميزانية بلغ 11،30 مليار دينار و عجز تجاري ب 22 مليار دينار و صناديق اجتماعية يتطلب انقاذها 3000 مليار اضافة الى الافلاس التقني لاغلب المؤسسات العمومية .يحدث ذلك في ظل نسبة نمو بأقل من 1% و تواجد 16% فقط من جملة اليد العاملة النشيطة ،، اما المؤلم حقا فهي وضعية المتقاعدين الذين ضحوا بزهرة اعمارهم في خدمة الوطن لينالوا اقل من الحد الادنى الصناعي (اقل من 400دينار) ، و نسبة فقر تبلغ 35% مع انخفاض في الانتاج الصناعي و ضعف الانتاجية و تراجع مخيف للاستثمار الخارجي الخاص و عدم وجود استراتيجية واضحة للبرامج الاجتماعية فلا ننسى تراجع الرأسمال البشري التونسي في ظل تهميش الدولة للعنصر البشري الذي حوّل دولا فقيرة في مواردها الطبيعية الى قوى عظمى ،، و أيضا نسبة الامية التي تتراوح بين 20 % و 35% .أما جرس الانذار الحقيقي فهو ارتفاع نسبة الجريمة و العنف و استهلاك المخدرات التي بلغت 10% تقريبا لدى الأطفال .امام هذا الوضع لم يستقبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي خبراء في ادارة الازمات و الحوكمة و خبراء ماليين و في الديبلوماسية التجارية ، و نراه يستقبل و يضيع وقته مع اشخاص فاقدين للرؤية و المشروع و الحلول ، و اوضح ان الخطير ان يوضع مصير البلاد عند الفاقدين للكفاءة و بلادنا تواجه شبح الافلاس .و اعتبر سفيان بالناصر ان 52 مقعدا التي تحصلت عليها حركة النهضة ليست اغلبية رغم فوزها بالمركز الأول و لابد من تشريك كل كفاءات البلاد للانقاذ لأن الزمن لا يرحم مضيفا ان ديمقراطية ضعيفة أكثر خطورة من الدكتاتورية .