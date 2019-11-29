بولبابه سالم للتلفزة الوطنية : الشعب يريد تغيير حقيقي و استقالة لعذاري رسالة لقيادة النهضة

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- أكد المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج "صباحكم تونسي" الذي قدمته فاطمة غربال و منى ذويب على التلفزة الوطنية التونسية ان الشعب التونسي و من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية و التشريعية يريد تغيير حقيقي ، و أضاف ان هذا تحقق سريعا في الانتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة التفويض الشعبي للسيد قيس سعيد ، كما ان الانتخابات التشريعية أفرزت صعود قوى منحازة للخط الثوري لكن بطء تشكيل الحكومة بداه يخيّب آمال التونسيين .و عن استقالة زياد لعذاري قال بولبابه سالم انها رسالة لقيادة حركة النهضة بسبب احترازات بعض قياداتها من تكليف السيد الحبيب الجملي حيث يرى لعذاري نفسه اكثر جدارة باعتبار مسؤولياته في حكومة الشاهد و اشرافه على المفاوضات مع الصناديق الدولية و شركاء تونس اضافة الى حضوره عشرات الندوات في العالم حول الاستثمار و تمكنه من الملفات و الوضعية الاقتصادية لتونس ، دون اعتبار وجود شخصيات أخرى ذات كفاءة .كما تعكس الاستقالة ايضا تململا عبر عنه بعض قادة النهضة مثل عبد اللطيف المكي و عبد الحميد الجلاصي و محمد بن سالم مع تصاعد الدعوات من المقربين من الغنوشي الى تاجيل مؤتمر الحركة و تعديل القانون الداخلي بما يسمح لرئيس الحزب بولاية جديدة لكنه وجد رفضا ،، وهو مخاض حزبي داخلي اعتبره علامة صحية لانه يعكس دينامية داخلية .