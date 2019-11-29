Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Ansak Ezay  

الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات إتحاد المغرب العربي محور لقاء رئيس الجمهورية بالطيب البكوش

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وعقب اللقاء صرّح الطيب البكوش أنّه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول أعمال الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.


وأضاف أن اللقاء تناول الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات الإتحاد وتحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها.


  
  
     
  
rtt-f73011726f49f9395fbe80a1bfabf71b-2019-11-29 16:09:48






0 de 0 commentaires pour l'article 193534



En continu

دخول الشتاء

الجمعة 29 نوفمبر 2019 | 2 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:40
22°
 21° % 40 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1420°-1322°-1321°-1321°-14
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (29 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 nov)   171,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575043757|193534 553|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires