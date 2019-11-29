الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات إتحاد المغرب العربي محور لقاء رئيس الجمهورية بالطيب البكوش

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.وعقب اللقاء صرّح الطيب البكوش أنّه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول أعمال الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأضاف أن اللقاء تناول الصعوبات المتعلقة بتفعيل آليات الإتحاد وتحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها.