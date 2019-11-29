سامي الطاهري يهاجم عماد الدايمي: أنت اليوم نائب سابق ولم يعد لك أي صفة لتطلب وثائق من الاتحاد

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- هاجم الجمعة 29 نوفمبر، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل النائب السابق عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي على خلفية الوثيقة التي نشرها الخميس حول قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة إلزام اتحاد الشغل بتسليمه كل الوثائق التي طلبها.وأشار الطاهري في تصريح لموقع آخر خبر، إلى تفاجئ المنظمة الشغيلة بقرار هيئة النفاذ إلى المعلومة باعتبار أن عماد الدايمي نائب سابق قائلا "إن الدايمي نائب سابق ولا صفة له اليوم لطلبه".ولمّح الطاهري إلى أن الوثيقة التي نشرها الدايمي غير قانونية مشيرا إلى أنه ينقصها الختم الرسمي والعدد الرتبي وغيرها فضلا عن أن هذا القرار غير معلّل ولم يصل للاتحاد إلى حد الآن حسب تصريح.واستغرب الطاهري من حصول الدايمي على القرار قبل المنظمة الشغيلة وتساءل قائلا "هل لعماد الدايمي حظوة حتي يحصل على القرار قبلنا؟".كما استغرب من طريقة الإعلان عن هذا القرار مشيرا إلى أنه "فرقعة إعلامية" باعتبار أن الاتحاد ليس لديه ما يخفيه وفق تعبيره.