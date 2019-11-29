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المستشار الاقتصادي المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية رضا السعيدي يضع استقالته على ذمة يوسف الشاهد

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - قال الوزير المستشار الاقتصادي المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية رضا السعيدي انه وضع استقالته على ذمة رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد وذلك " تبعا لنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة واحتراما لقواعد التداول على المسؤولية وعملا باليات الديمقراطية والقواعد المنظمة لسير اجهزة الدولة و اخذا بعين الاعتبار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة" حسب بلاغ نشره يوم أمس.
و تتزامن استقالة السعيدي من الحكومة مع استقالة الامين العام لحركة النهضة زياد العذاري من كل المناصب القيادية في الحركة لخلاف في تقدير المواقف .

بلاغ من السيد رضا السعيدي :

تبعا لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة واحترامًا لقواعد التداول على المسؤولية وعملا بالآليات الديمقراطية والقوانين المنظّمة لتسيير أجهزة الدولة، وأخذًا بعين الاعتبار للمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، فقد وضعتُ استقالتي ، على غرار بقية زملائي في القصبة، على ذمّة السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال ، وطلبت منه انهاء المهام التي أوكلها لي مشكوراً برئاسة الحكومة منذ أكتوبر 2016 كوزير مستشار اقتصادي مكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية.

وأغتنم هذه الفرصة لأجدّد شكري له ولرئيس حركة النهضة لوضع الثقة في شخصي لأخدم بلدي وأضع خبرتي على ذمّة هياكل ومؤسّسات الدولة،

وسأبقى على ذمّة الدّولة لأخدم أهداف الثورة المباركة وأساهم في رفعة تونس وازدهارها ورفاهة شعبها وأساعد على استكمال البناء الديمقراطي لتبقى تونس حرّة منيعة ونموذجا مشعّا في كامل الوطن العربي.


  
  
     
  
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