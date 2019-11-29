مصمّم سيارة لنجدة المصابين.... التونسي جهاد الزاير يتدّث عن فوزه بجائزة تحصّل عليها في اليابان

Vendredi 29 Novembre 2019



باب نات

- تمكن الشاب التونسي جهاد زاير، من الفوز بالجائزة الأولى المسابقة العالمية لتصميم السيارات الاكترونية باليابان التي تنظمها الجمعية اليابانية للترويج للسيارات الاكترونية مرة كل سنتين.والمسابقة التي شارك فيها الشاب التونسي هي الرابعة التي يتم تنظيمها وهي جزء من معرض طوكيو للسيارات.وتم قبول متسابقين من جميع أنحاء العالم في المسابقة التي كان موضوعها "اقتراح تصميم للتنقل في المستقبل والذي يزيد من إمكانات الانبعاثات الصفرية وإظهار الطرق التي ستشارك بها هذه الحركة في المستقبل''.وتحصل الشاب التونسي جهاد الزاير، على جائزة الأدوات الدولية.وقدم فكرة عن السيارة الكهربائية التي يمكنها إنقاذ الناس عند وقوع كارثة طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات أو حرائق الغابات، ونقلهم بسهولة إلى المستشفى من منطقة الحادث.