Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - Ya sa7ebi  

مصمّم سيارة لنجدة المصابين.... التونسي جهاد الزاير يتدّث عن فوزه بجائزة تحصّل عليها في اليابان

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - تمكن الشاب التونسي جهاد زاير، من الفوز بالجائزة الأولى المسابقة العالمية لتصميم السيارات الاكترونية باليابان التي تنظمها الجمعية اليابانية للترويج للسيارات الاكترونية مرة كل سنتين.

والمسابقة التي شارك فيها الشاب التونسي هي الرابعة التي يتم تنظيمها وهي جزء من معرض طوكيو للسيارات.


وتم قبول متسابقين من جميع أنحاء العالم في المسابقة التي كان موضوعها "اقتراح تصميم للتنقل في المستقبل والذي يزيد من إمكانات الانبعاثات الصفرية وإظهار الطرق التي ستشارك بها هذه الحركة في المستقبل''.

وتحصل الشاب التونسي جهاد الزاير، على جائزة الأدوات الدولية.

وقدم فكرة عن السيارة الكهربائية التي يمكنها إنقاذ الناس عند وقوع كارثة طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات أو حرائق الغابات، ونقلهم بسهولة إلى المستشفى من منطقة الحادث.

  
  
     
  
rtt-01c8af027ea8dc2152a81a93fe38f53e-2019-11-29 10:29:00






0 de 0 commentaires pour l'article 193514



En continu

دخول الشتاء

الجمعة 29 نوفمبر 2019 | 2 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:45 12:14 07:11 05:40
17°
 21° % 59 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1520°-1421°-1321°-1321°-13
  • Avoirs en devises
    18972,7

  • (28 nov)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,14811 DT        1$ =2,86449 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 nov)   141,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575021669|193514 797|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires