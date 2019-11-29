Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Emta-Al-Zaman  

بولبابه سالم: استقالة لعذاري تعكس غضبا متصاعدا داخل النهضة

Vendredi 29 Novembre 2019

Vendredi 29 Novembre 2019
باب نات - اعتبر المحلل السياسي بولبابه سالم ان استقالة امين عام حركة النهضة زياد العذاري من جميع مسؤولياته داخل الحزب تعكس غضبا متزايدا من تمشي النهضة في مسار تشكيل الحكومة التي لا تستجيب لدقة المرحلة التي تعيشها تونس و صعوباتها الاقتصادية ،، و اضاف بولبابه سالم ان لعذاري يرى نفسه افضل من الحبيب الجملي و ربما يعتقد بوجود من هو اكثر كفاءة من الشخصية المكلفة .. و اعتبر ان لعذاري من جيل جديد مختلف عن القيادات المعروفة وهو رجل اقتصاد ليبرالي بالأساس و لم يعرف بمواقفه السياسية ، كما انه زار مختلف مؤسسات النقد الدولية و حضر منتديات عديدة للاستثمار في العالم بحكم مسؤوليته في حكومة الشاهد و يعرف طبيعة الملفات و التزامات البلاد العاجلة ...

و أشار بولبابه سالم ان حالة الغضب عبّر عنها سابقا عبد اللطيف المكي الذي طالب بتقليص صلوحيات رئيس الحركة و المكتب التنفيذي حتى لا يكون مصير الحزب شبيها بالحزب الاشتراكي الدستوري الذي رفض دعوات الاصلاح في مؤتمره بداية السبعينيات ، و شمل الغضب محمد بن سالم و عبد الحميد الجلاصي مع تزايد الدعوات الى تاجيل مؤتمر الحزب او تعديل قانونه الداخلي بما يسمح بمواصلة رئاسة الغنوشي للحركة ،، و أتت هذه التصريحات من المقربين من الغنوشي مثل صهره رفيق عبد السلام و نور الدين البحيري و جاءت ردود الفعل الرافضة سريعا .



  
  
     
  
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