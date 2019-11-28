وزارة التكوين المهني والتشغيل تعلن افتتاح مركز التاشيرات لدولة قطر بتونس خلال السداسي الاول من سنة 2020

Jeudi 28 Novembre 2019



اعلنت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ اليوم الخميس انه من المنتظر افتتاح مركز التأشيرات لدولة قطر بتونس خلال السداسي الاول من سنة 2020، حسب ما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد اول جلسة عمل تقنية للجنة الرباعية المكلفة بإعداد المركز بمقر الوزارة برئاسة رئيسة الديوان سميرة الفندري وقنصل قطر بتونس جاسم احمد الرميحي.ويهدف مركز التأشيرات لدولة قطر في تونس لتنظيم وتكثيف وتسريع عمليات استقدام الكفاءات التونسية الى دولة قطر، ومزيد مراقبة عقود العمل للحد من ظاهرة التحيل بعقود العمل الوهمية.وتم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في اطار تفعيل نتائج اشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية في قطاع التكوين المهني والتشغيل المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر الجاري بتونس، عرض ملامح مشروع احداث مركز التأشيرات لدولة قطر في تونس ومهامه وأهدافه ومراحل تركيزه، ودور الطرفين التونسي والقطري في احداثه وتسييره ومتابعة نشاطه.