رئيس الجمهوري يستقبل عددا من الصحفيين

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عشيّة يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج عددا من الصحفيين وهم آسيا العتروس و ناجي الزعيري وشاكر بسباس وشاكر بالشيخ.
وتندرج هذه المقابلة في إطار سلسلة من اللقاءات مع العاملين في مختلف القطاعات.
وعقب هذا اللقاء صرّحت آسيا العتروس بأنّ الحديث مع رئيس الجمهورية كان مناسبة لتبادل الآراء حول عدد من المواضيع والقضايا التي تشغل الرأي العام إضافة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام وخاصّة الصعوبات التي يواجهها. و أضافت أنّها لمست تفاعلا لدى رئيس الجمهورية مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثّل مشاغل المواطنين الراهنة.
وتندرج هذه المقابلة في إطار سلسلة من اللقاءات مع العاملين في مختلف القطاعات.
وعقب هذا اللقاء صرّحت آسيا العتروس بأنّ الحديث مع رئيس الجمهورية كان مناسبة لتبادل الآراء حول عدد من المواضيع والقضايا التي تشغل الرأي العام إضافة إلى جملة من المسائل المتعلقة بقطاع الإعلام وخاصّة الصعوبات التي يواجهها. و أضافت أنّها لمست تفاعلا لدى رئيس الجمهورية مع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمثّل مشاغل المواطنين الراهنة.
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Par:Amir1 ( )
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