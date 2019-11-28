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فيديو اليوم: كاتب الدولة للشباب أول حريف ل''تاكسي سكوتور''

Jeudi 28 Novembre 2019

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - تم اليوم الخميس 28 نوفمبر، الانطلاق في تجربة مشروع "التاكسي سكوتور" الذي أطلقته شركة "intigo" برئاسة بسام بوقرّة الذي صرّح بأنه سيتم تجربة المشروع قبل انطلاقه فعليا منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وكان كاتب الدولة للشباب عبد القدوس السعداوي أول حريف للتاكسي سكوتور حيث وصل الي مقر الوزارة على متن التاكسي سكوتور.



  
  
     
  
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