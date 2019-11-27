تسخير طائرة عسكرية لنقل تلميذة تعرضت لحادث مرور في بنقردان

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - تحولت اليوم طائرة عسكرية على متنها طاقم طبي عسكري إلى مطار جربة الدولي لنقل التلميذة تقوى ضيف الله بعد تعرضها لحادث مرور بجهة بنقردان، تسبب لها الحادث في نزيف بالرأس وقد تم نقل التلميذة المذكورة من مصحة خاصة إلى المستشفى العسكري بتونس على متن طائرة عسكرية مجهزة طبيا.
ووفق صفحة الجيش الوطني درع تونس على الفايسبوك فإن التلميذة دخلت المستشفى العسكري بتونس وهي في غيبوبة وتمكن أطباء وإطارات المستشفى العسكري ببذل مجهود كبير حتى إستعادت التلميذة وعيها وحالتها مستقرة.
ووفق صفحة الجيش الوطني درع تونس على الفايسبوك فإن التلميذة دخلت المستشفى العسكري بتونس وهي في غيبوبة وتمكن أطباء وإطارات المستشفى العسكري ببذل مجهود كبير حتى إستعادت التلميذة وعيها وحالتها مستقرة.
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Par:essoltan (France )
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