سهام بن سدرين: سليم شيبوب دفع 15 مليار وزروق اراد الدفع فعطّلوه

Mercredi 27 Novembre 2019



باب نات

- قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في مداخلة على قناة حنبعل ان الحديث عن عدم دفع صهر الرئيس السابق سليم شيبوب لاموال للهيئة هو امر غير صحيح.واضافت سهام بن سدرين " الخزينة العامة للدولة تلقت 15 مليار من قبل سليم شيبوب اي حوالي 4.5 مليون اورو".واكدت سهام بن سدرين " زروق كذلك أراد تسوية وضعيته بدفع مبلغ أولي ب 8.5 مليار مقابل 33 مطالب بدفعها لكن تم تعطيله لاسباب مبهمة".وطالبت سهام بن سدرين بضرورة التحقيق في اسباب منع دفع التعويضات للدولة".- العمل كان سلبي مع مكلف عام نزاعات الدولة ..- وزارة املاك الدولة "متصلحش"- خالد الكريشي لم ينظر ابدا في ملف لزهر سطا- ابتهال عبد اللطيف العضو السابق لهيئة الحقية و الكرامة تصفي في حسابات و هزت فلوس حطتهم في مكتوبها...- السرياطي الوحيد اللذي قدم اعتذاراته خلافا لعبد الله القلال اللذي كان يشجع على التعذيب و يغطي عليهفيديو