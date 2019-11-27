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عبير موسى رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر

Mercredi 27 Novembre 2019

Mercredi 27 Novembre 2019
تم اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، اختيار النائب عبير موسى رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر التي تضم 17 نائبا.


  
  
     
  
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