Mercredi 27 Novembre 2019
تم اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، اختيار النائب عبير موسى رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر التي تضم 17 نائبا.
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Par:legitme (Tunisia )
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