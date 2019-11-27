Mercredi 27 Novembre 2019







Credits Jawhara FM

أكد وزير الداخلية هشام الفراتي جاهزية كافة الوحدات الامنية لتأمين الاحتفالات بعطلة رأس السنة الادراية، مشيرا الى العمل على رفع درجة الانتباه واليقظة وتعبئة الاعوان وخاصة بالقرب من الشريط الحدودي الشرقي والغربي للبلاد واضاف الاربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش تنصيب والي نابل الجديد محمد رضا مليكة، ان تامين هذه الاحتفالات يأتي في اطار التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية التي نجحت في تامين الموسم السياحي الفارط و المسار الانتخابي بدورتيه الرئاسية والتشريعية وذكر الوزير بان الوحدات الأمنية تمكنت خلال الفترة الاخيرة من تحقيق نجاحات هامة حيث تم الكشف عن عدة خلايا إرهابية نائمة لاسيما وان التنظيمات الارهابية أصبحت تعتمد على العناصر الارهابية غير المكشوفة امنيا.وقال إنه رغم النجاحات التي حققتها القوات الامنية فان منسوب التهديدات يبقى دائما مرتفعا مما يستوجب اليقظة والحيطة لمواجهة كل طارئ.وبخصوص قضية الوردانين بين أن القضاء تعهد بهذا الملف على مستوى المحكمة الابتدائية بالمنستير وكذلك القطب القضائي لمكافحة الارهاب لاسيما وان السلطات القضائية هي المخولة لتقديم معطيات بعد استكمال التحقيقات وقد أكد وزير الداخلية هشام الفراتي اليوم الاربعاء خلال اشرافه على موكب تنصيب والي نابل الجديد محمد رضا مليكة خلفا لسلوى الخياري، على أهمية دور الولاة في النهوض بالعمل الجهوي ودفع مشاريع التنمية فضلا عن ضمان الأمن واستقرار المناخ الاجتماعي.وكانت وزارة الداخلية اعلنت يوم 22 نوفمبر الحالي عن إجراء حركة جزئية بسلك الولاة بقرار من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.