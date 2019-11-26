الحبيب الجملي يقدم لرئيس الجمهورية فحوى المباحثات التي أجراها مع مختلف الأطراف

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، الحبيب الجملي المكلّف بتشكيل الحكومة.وقدّم الجملي لرئيس الجمهورية فحوى المباحثات التي أجراها مع مختلف الأطراف والتصوّرات التي عرضها عليها.كما تناول اللقاء جملة من المسائل الأخرى، خاصة منها ذات العلاقة بمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعات التي تقتضي هذه الأوضاع سنّها في أقرب الآجال بعيدا عن الاعتبارات الظرفية.