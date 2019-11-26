الغنوشي يلتقي مجموعة من نواب دائرة سيدي بوزيد

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- التقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بقصر باردو، مجموعة من نواب دائرة سيدي بوزيد مرفوقين بلطفي الحامدي الرئيس المدير العام لشركة سوق الإنتاج بالوسط.وأكد رئيس المجلس الحرص على دفع التنمية في الجهات الداخلية الأقل حظا من التنمية وتعزيز الاستثمار فيها تكريسا لمبدإ التمييز الايجابي الذي نص عليه دستور 2014.وتعهّد بإيجاد خط تمويل أجنبي للمشاريع المعطّلة في الجهة إلى جانب تحفيز المستثمرين الأجانب، في إطار التعاون القائم مع الدول الشقيقة والصديقة.وشدّد رئيس المجلس على ضرورة تغيير القوانين المعطلة للتنمية، مشيرا الى أن المجلس سيعمل في عهدته الجديدة على تعويضها بتشريعات تخدم التنمية ومصالح المواطن.واستعرض الرئيس المدير العام لشركة سوق الإنتاج بالوسط، الصعوبات والإشكاليات التي تعترض المؤسسة في اتجاه تثمين المنتوجات الفلاحية، مشيرا الى تعطل انجاز هذا المشروع الذي تم إقراره منذ سنة 2012.وطالب النواب بتوفير تمويل لإنجاز هذا المشروع الهام عن طريق هبة، مؤكّدين ضرورة انطلاقة الاستفادة منه في أقرب وقت ممكن.وأبرزوا بالمناسبة أهمية الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على الحكومة، مؤكّدين حرصه على متابعة انجاز المشاريع وتنفيذها.