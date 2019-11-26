رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2018

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، السيد كمال العيادي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية.وصرّح السيد كمال العيادي أنّه قدّم لرئيس الجمهورية التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2018 والذي تضمّن تعهّد الهيئة ب91 تقريرا رقابيا واصلاح نسبة 74% من الإخلالات التي تمّ رصدها.وأضاف أنّ اللقاء تناول أعمال الهيئة لمساعدة المتصرفين على تطوير المنظومات الكفيلة بالحدّ من الإخلالات والنقائص وإصلاح أخطاء التصرّف.وشدّد كمال العيادي على استبشار الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية ومكوّنات هياكل الرقابة والتفقّد والتدقيق على توفر الارادة السياسية القوية لمقاومة الفساد وإهدار المال العام وتطوير التشريعات في هذا المجال للكشف عن مواطن الفساد والإخلالات المؤدية إلى اهدار المال العام.وأشار السيد كمال العيّادي أنّه عرض على رئيس الجمهورية برنامج عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومنها بالخصوص الندوة السنوية التي ستنعقد في الأيام القادمة تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية وسيكون محورها "الرقابة والتفقد والتدقيق بين إنتظارات المواطن والصعوبات وتحديات الواقع".