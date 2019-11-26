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رئيس الجمهورية يشرف على موكب أداء اليمين للواليين الجديدين

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للواليين الجديدين بحضور وزير الداخلية السيد هشام الفراتي وهما:

- الدكتور سمير عبد الجواد، والي أريانة.


- محمد رضا مليكة، والي نابل.

كما التقى رئيس الجمهورية اثر الموكب بوزير الداخلية الذي صرَح أنّه قدّم لرئيس الدولة عرضا حول الوضع الأمني العام وأكّد أنّ رئيس الجمهورية شدّد على التحلّي بمزيد اليقظة وتدعيم الأمن بعدد من المناطق بالبلاد.

و أضاف وزير الداخلية أن اللقاء تطرّق أيضا إلى الاجتماع المقبل لمجلس الأمن القومي والمواضيع التي ستدرج في جدول أعماله.


  
  
     
  
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