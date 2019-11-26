عماد الدائمي: انعدام ''زيوت المحركات'' يلغي 6 سفرات للقطار

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- كتب عماد الدائمي النائب السابق بالبرلمان على صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس الاثنين 25 نوفمبر 2019 أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ألغت 6 سفرات للقطار (3 ذهاب ومثلها إياب) للرحلات التالية:- الرحلة 5/83 في اتجاه قابس المنطلقة من تونس على الساعة 16:20الرحلة 5/22/85 في اتجاه المهدية المنطلقة من تونس على الساعة 17:20الرحلة 5/13/93 في اتجاه توزر المنطلقة 20:30بما يعني آليا إلغاء رحلات العودة من محطات الوصول إلى العاصمة وبالتالي تعطيل شؤون المئات من المسافرين وتكبيدهم خسائر مادية هم في غنى عنها خصوصا بالنسبة للطلبة.الإلغاء كان بسبب غريب للغاية حسب الدائمي، بسبب انعدام زيوت المحركات ولا أحد يعلم متى ستستأنف الرحلات، علما وأنه سبق أن ألغيت رحلات في الربيع الماضي بسبب فقدان زيت ''الديزل'' (المازوط).في هذا السياق أعرب الدائمي عن خشيته من أن يكون الإلغاء متعمدا وبهدف واحد وهو إلغاء عمليات التدقيق والجرد لمعدات ''الشمينو''، لأن الشركة عانت ما عانت من السرقة والاختلاسات والفساد الممنهج، مضيفا بأن وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي طلب من الرئيس المدير العام للشركة ملازمة بيته إلى حين إحالته على التقاعد.