اختفاء موظف برئاسة الجمهورية كان يصطاد في المرسى

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- اختفى الموظف في رئاسة الجمهورية زين العابدي الجبالي يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، عندما كان يصطاد في شاطى المرسى.وأوضحت زوجته في تصريح لاذاعة شمس، أنها قامت بإيصاله إلى الشاطئ صباح الأحد في حدود العاشرة والنصف صباحا وعادت إلى المنزل.وأضافت أن الزورق الهوائي انقلب لكنه فقام بجمع أدباشه في مرة أولى لكن الزورق انقلب مرة ثانية فحاول إخراجه لكنه اختفى حسب ما أكده شهود عيان.وتابعت أن الحماية المدنية وصلت في وقت متأخر ولم يواصلوا البحث ليلا مشيرة إلى أن الزورق قد يكون قد وصل إلى الهوارية.ومن جانبه استبعد شقيقه،علي الجبالي، أن يكون قد غرق لأنه يتقن السباحة ويعرف المكان جيدا لكن قد يكون السبب تعرضه لأزمة قلبية.هذا وتتواصل عمليات البحث عن هذا الموظف.