ابرام اتفاقية بين تونس والصين لانجاز ملعب لكرة القدم المصغرة بالمحمدية

Mardi 26 Novembre 2019



تم امس الاثنين ابرام اتفاقية مشتركة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة وسفارة الصين بتونس والجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة سيتم بمقتضاها تمويل الحكومة الصينية لمشروع انجاز ملعب لكرة القدم المصغرة لفائدة معتمدية المحمدية من ولاية بن عروس.وتولت وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ وسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وانغ ونبين التوقيع على هذه الاتفاقية المشتركة بحضور رئيس بلدية المحمدية احمد العلمي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة اشرف بن صالحة والمندوب الجهوي للشباب و الرياضة ببن عروس هشام عيسى ومدير البناءات بوزارة شؤون الشباب والرياضة الحبيب بوقرة ووكيل الشركة للاشغال الكبرى للطرقات التي سستتكفل بانجاز المشروع بتكلفة تقدر ب250 الف دينار.ومن المنتظر ان يتم انجاز هذا المشروع في اجال 5 اشهر علما وانه سيتم تركيز حوالي 220 ملعبا في كامل انحاء الجمهورية وذلك في إطار دعم التعاون الثنائي بين البلدين.