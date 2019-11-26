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زياد الهاني: بإسم العمل النقابي ماخذين تفرغات غير قانونية وما يخدموش ويجي يعمل إضراب

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - انتقد الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة مواقف بعض النقابات وضعف الدولة امام اصوات نقابيين اضروا بالاقتصاد الوطني.
وقال زياد الهاني " باسم العمل النقابي بعض النقابيين تحصلوا على تفرغات قانونية لا يعملون ثم يريدون اضرابا لتعطيل الانتاج لغاية وحيدة هو الحصول على المنافع".
وتابع زياد الهاني " تلك الاضرابات عطلت الاصلاح وعرقلت الاستثمار ومن يقف ورائها " يبيعون الريح للمراكب".



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193330

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 10h 56m |           
لقد قلناها بأعلى الأصوات
🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣🗣
هواية 👹 النقابييييييييييين 👹 الفاسدين بعد اغتيالات الاقتصاد
🤣 محاربة الفساد 🤣
⁉🗣 في المنابر و البلاتوات 🗣⁉

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 10h 44m |           
صدقت في ما قلت.

بل إنهم يدمرون وطنهم .



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