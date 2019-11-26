زياد الهاني: بإسم العمل النقابي ماخذين تفرغات غير قانونية وما يخدموش ويجي يعمل إضراب

Mardi 26 Novembre 2019



باب نات

- انتقد الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة مواقف بعض النقابات وضعف الدولة امام اصوات نقابيين اضروا بالاقتصاد الوطني.وقال زياد الهاني " باسم العمل النقابي بعض النقابيين تحصلوا على تفرغات قانونية لا يعملون ثم يريدون اضرابا لتعطيل الانتاج لغاية وحيدة هو الحصول على المنافع".وتابع زياد الهاني " تلك الاضرابات عطلت الاصلاح وعرقلت الاستثمار ومن يقف ورائها " يبيعون الريح للمراكب".