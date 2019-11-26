زياد الهاني: بإسم العمل النقابي ماخذين تفرغات غير قانونية وما يخدموش ويجي يعمل إضراب

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - انتقد الاعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة مواقف بعض النقابات وضعف الدولة امام اصوات نقابيين اضروا بالاقتصاد الوطني.
وقال زياد الهاني " باسم العمل النقابي بعض النقابيين تحصلوا على تفرغات قانونية لا يعملون ثم يريدون اضرابا لتعطيل الانتاج لغاية وحيدة هو الحصول على المنافع".
وتابع زياد الهاني " تلك الاضرابات عطلت الاصلاح وعرقلت الاستثمار ومن يقف ورائها " يبيعون الريح للمراكب".
وقال زياد الهاني " باسم العمل النقابي بعض النقابيين تحصلوا على تفرغات قانونية لا يعملون ثم يريدون اضرابا لتعطيل الانتاج لغاية وحيدة هو الحصول على المنافع".
وتابع زياد الهاني " تلك الاضرابات عطلت الاصلاح وعرقلت الاستثمار ومن يقف ورائها " يبيعون الريح للمراكب".
2 de 2 commentaires pour l'article 193330
En continu
- Hier 18:33 هادي زعيّم يعلن انهاء تعاقده مع موزاييك
- Hier 16:18 الحبيب الجملي يلتقي طارق الشريف
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:07
|14:46
|12:13
|07:08
|05:37
|
18°
|19°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|19°-13
|22°-12
|22°-14
|22°-12
|20°-14
Follow @babnet_Tunisie
(115 926) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 725) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 565) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 74 073) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 70 555) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 67 467) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 336) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 398) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 55 661) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 921) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 049) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 875) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 199) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 067) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 872) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 046) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 48 210) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 016) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 557) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 548) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
Par:sarramba (Tunisia )
Sur:لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكومة الرئيس..