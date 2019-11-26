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العلم التونسي يرفرف في سماء غزة... ردّا للجميل

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
حلّق العلم التونسي في مدارس غزة عاليا يوم الإثنين 25 نوفمبر 2019 وعلى مسامع طلبتها صدح النشيد الوطني التونسي كردّ للجميل.

وأكّد وزير التربية والتعليم في غزة منير أبو زعيتر أنّه تمت دعوة كلّ مدارس غزة لرفع الراية التونسية جنبا إلى جنب مع العلم الفلسطيني كردّ على المبادرة التي دعت إليها وزارة التربية في تونس، حيث شهدت كافة المؤسسات التربوية يوم الجمعة الفارط، دقيقة صمت وتحية للعلم الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحق في الحرية والكرامة وتقرير المصير.


المصدر : موزاييك


  
  
     
  
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