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منير بن صالحة محامي المرحوم آدم بوليفة: ممكن لبعض الشهود أن يتحولو الى متهمين

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - رفض المحامي منير بن صالحة محامي عائلة آدم بوليفة، مساء يوم الإثنين اعطاء أي معلومات عن سير التحقيقات في ملف المرحوم آدم نظرا لسرية التحقيق مؤكدا خلال تدخله الهاتفي في حصة "شمس ماغ" في إذاعة شمس آف آم, أن مريم الدباغ كانت في محيط الوقائع قائلا حتى لو اعتبرت شاهدة لا شيء يمنع أن تصبح متهمة لو ثبت تورطها من قريب أو بعيد ... في ما حصل بالماديسون... ورفض بن صالحة الخوض في التفاصيل

وبخصوص منتحل صفة الصحفي وقريب عائلة آدم الذي أحدث ضحة مؤخرا خلال ظهوره في إذاعة موزاييك أفاد بن صالحة أن عدد من الأشخاص اتصلوا به ليعلموه بما تعرضوا له من الشخص آنف الذكر، مضيفا انهم أرادو رفع شكاية ضده.


وقال بن صالحة أن الرجل إنتحل صفة عون أمن ينتمي لإدارة الأبحاث الإقتصادية في وزارة الداخلية وإقتحم منزل مواطن للتفتيش.

وأكد بن صالحة ان هذا الشخص محتفظ به حاليا للتحقيق معه، مشددا أن التحقيق سيكشف إن كان مريضا أو مغرما بإنتحال الصفات أو يوجد من يحرضه.



  
  
     
  
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